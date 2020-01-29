Политика

КоммерсантъКоммерсантъПомилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Израильтянка Наама Иссахар, которая была приговорена к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков, освобождена из подмосковной колонии, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Накануне ее помиловал президент России Владимир Путин.
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Биньямин Нетаньяху
Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ вчера в 12:03
с чего всё началось
“Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать ИССАСХАР Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы”, – говорится в опубликованном
 на сайте Кремля указе.
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