Политика
RT на русскомПомилованная израильтянка Иссахар освобождена из колонии
Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии. Девушка была приговорена к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Её задержали 9 апреля прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив.
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Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ вчера в 12:03
с чего всё началось
“Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать ИССАСХАР Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы”, – говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.Общественная служба новостейвчера в 12:02
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Политика
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Общество
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