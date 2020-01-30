с чего всё началось

Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.

Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии. Девушка была приговорена к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Её задержали 9 апреля прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив.

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