с чего всё началось

Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.

Израильтянка Наама Иссахар, которая была приговорена к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков, освобождена из подмосковной колонии, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Накануне ее помиловал президент России Владимир Путин.

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