Политика
КоммерсантъПомилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии
Израильтянка Наама Иссахар, которая была приговорена к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков, освобождена из подмосковной колонии, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Накануне ее помиловал президент России Владимир Путин.
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Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ вчера в 12:03
с чего всё началось
“Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать ИССАСХАР Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы”, – говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.Общественная служба новостейвчера в 12:02
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