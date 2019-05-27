Экономика

Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыПомощь арендаторам: меры антикризисной поддержки

Москва вводит дополнительные меры поддержки для владельцев и арендаторов коммерческих площадей, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Власти Москвы поддержат владельцев и арендаторов коммерческих площадей

Моя Москва.онлайнвчера в 11:56

В Москве бизнес начал массово лишаться своих офисов из-за кризиса

URA.Ru01 апреля в 09:12

Москва ввела второй пакет антикризисных мер для бизнеса

Глас Народа01 апреля в 04:24

Помощь арендаторам: меры антикризисной поддержки

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01 апреля в 08:27
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Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

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В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
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Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
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«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне совладелец клуба «Интер» Майами, выступающего в МЛС, Дэвид Бекхэм отважился на смелый шаг в своей карьере – футболист постригся наголо.
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Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве.
BFM.ru 18:25
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В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»

В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Дни24 вчера в 03:19
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В российском регионе «сухой закон» отменили через сутки

В Забайкальском крае «сухой закон», введенный во время режима самоизоляции, отменили через сутки.
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«Аэрофлот» сокращает количество рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях.
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В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
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Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда

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REGNUM 18:18
Общество

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
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Маркос Льоренте назвал своего пса Энфилдом

Sports.ru 15:35
Футбол

Широков назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ

Бывший хавбек «Зенита» и сборной России по футболу назвал нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбу лучшим игроком Российской Премьер-Лиги, сообщает «Чемпионат».
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В Мадриде полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию

Мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан Национальной полицией Испании в Мадриде, сообщили в ведомстве.
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Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
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Испания опередила Италию по числу случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Испании скончались 932 пациента с коронавирусом, всего погибло 10 тыс. 935 человек, выздоровели 30,5 тыс. По данным минздрава страны, активными остаются 76,3 тыс. случаев заражения.
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Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии

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В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

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В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

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Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
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Набиуллина: Месяц карантина обойдется экономике России в 1,5-2% ВВП

Глава ЦБ России напомнила, что все негативные воздействия на отечественную экономику сконцентрируются во втором квартале.
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
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