Экономика

Lenta.ruLenta.ruПомощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
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с чего всё началось

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

Часть предприятий малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам.
РБК00:00

Подробнее о событии

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Lenta.ru04:50

Компании с долгами по налогам останутся без господдержки

News.ru00:52

Компании с долгами по налогам не получат господдержку на выплату зарплат

Дождь02:46

РБК: старые долги мешают малому и среднему бизнесу получить помощь государства

Коммерсантъ01:53

Власти уточнили условия получения безвозмездной финансовой помощи для МСБ

БИЗНЕС Online01:09

Компании с долгами по налогам лишат господдержки для выплаты зарплат

Говорит Москва03:22

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

РБК00:00
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
2,1K
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,6K
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Общество

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
5
Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
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Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
16
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Экономика

Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства

Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
РБК 05:29
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
183
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
25
Общество

После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
5
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Общество

Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ

Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики.
ТАСС 03:28
8
Общество

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
20
Общество

МВД приостановит депортацию иностранцев из России в условиях пандемии

В конце марта в МВД сообщили, что срок действия виз для иностранных граждан в РФ будет продлен на 90 дней из-за пандемии.
Известия 04:24
6
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
87
Происшествия

Отдел полиции в Миассе закрыли на карантин

Личный состав отдела полиции "Южный" в городе Миассе Челябинской области отправлен на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19.
Российская газета 05:10
5
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
209
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
398
Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

Интерфакс 02:59
117
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Происшествия

На Кубани выявили 58 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае по состоянию на 23 апреля тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 58 человек.
Деловая газета. Юг 03:51
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Общество

Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области

В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
2
Культура

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
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Интернет

Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV

Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
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Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила о пропаже крупной суммы денег с ее карты

Балерина Анастасия Волочкова рассказала на своей странице в соцсети, что с ее банковской карты исчезла крупная сумма.
Родной город 04:23
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Политика

В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости вчера в 16:00
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Кино

В Японии представили первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Японские мультипликаторы опубликовали новый анимационный фильм о Чебурашке, причем снят он в 3D-формате.
Москва 24 04:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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