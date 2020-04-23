Экономика
Lenta.ruПомощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой
Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
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с чего всё началось
15 апреля президент Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.РБК00:00
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Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Компания РЖД изменила правила покупки билетов на поезда, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:30
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
Коммерсантъ 05:59
Хоккей
«Динамо» планирует побороться с «Вашингтоном» за Овечкина
Metaratings 07:38
Кино
Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»
Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:27
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Экономика
Банкам хотят запретить блокировать счета без объяснения причин
По словам главы кабмина, банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента.
Парламентская газета 06:28
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 21 апреля в 14:06
Космос
Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал
Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 21 апреля в 09:54
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых в России на карантин
Из рекомендаций следует, что дома престарелых, психоневрологические и других интернаты должны быть закрыты на полный карантин вместе с сотрудниками.
REGNUM 08:24
Общество
Наказание за преступления в отношении пенсионеров могут ужесточить
Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в поддержку инициативы о признании преступлений в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Дума ТВ вчера в 10:55
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Экономика
Путин призвал банки не допустить накопления «плохих долгов»
Устойчивость банковской системы должна быть обеспечена, нельзя допустить критического накопления "плохих долгов" и сбоев в работе кредитных учреждений.
Будущее России. Национальные проекты 07:28
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Экономика
Мишустин оценил финансирование льготной ипотеки многодетным семьям
Семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года, могут получить 450 тыс. рублей на погашение части ипотеки, в 2020 году на программу будет направлено более 9,5 млрд рублей, программой смогут воспользоваться не менее 21 тыс. семей.
Rambler News Service 05:43
Биатлон
СБР принял решение о созыве внеочередной конференции
Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.
Газета.Ru 05:40
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Политика
В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 21 апреля в 12:51
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Еще 22 человека заразились коронавирусом в Саратовской области
Оперштаб сообщил в четверг, 23 апреля о 39 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:35
Политика
Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
Экономика
Белоусов сообщил, когда запустят механизм поддержки крупных компаний
Механизм индивидуальной поддержки крупных компаний, как в 2008 и в 2015 годах, будет запущен в России со следующей недели, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
РИА Новости 08:23
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Энергетика
Минск установил тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным в стране по направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
Известия 03:21
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
Происшествия
В Башкирии мужчине предъявили обвинение в серии двойных убийств
Отмечается, что с 2008 по 2011 годы в Башкирии были совершены три двойных убийства.
REGNUM 08:18