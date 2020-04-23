15 апреля президент Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.

с чего всё началось

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

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