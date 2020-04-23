Экономика

Lenta.ruLenta.ruПомощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
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с чего всё началось

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

15 апреля президент Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.
РБК00:00

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Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Lenta.ru04:50

Компании с долгами по налогам лишат господдержки для выплаты зарплат

Говорит Москва03:22

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

РБК00:00

РБК: старые долги мешают малому и среднему бизнесу получить помощь государства

Коммерсантъ01:53

Власти уточнили условия получения безвозмездной финансовой помощи для МСБ

БИЗНЕС Online01:09

Компании с долгами по налогам останутся без господдержки

News.ru00:52

Компании с долгами по налогам не получат господдержку на выплату зарплат

Дождь02:46
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика

Генпрокуратура усмотрела в юмористической публикации ТВК «„Отряды Путина“ против коронавируса» нарушение закона

По каким признакам российские правоохранители решили трактовать данную публикацию, в которой участвуют члены «Отрядов Путина», проводящие «обряд окуривания России от коронавируса» как «недостоверную общественную значимую информацию», а СМИ, которые публикуют это видео, записывают в нарушителей закона – в уведомлении не поясняется.
ТВК 06:24
Общество

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
РИА Новости 07:10
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Шоу-бизнес

Сын Яны Поплавской женился во второй раз на бывшей супруге

Сын актрисы Яны Поплавской женился во второй раз.
Слово и Дело 07:42
6
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
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Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
3
Экономика

«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год

Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
17
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:05
2
Технологии

ВВС США запустили конкурс по взлому военного спутника

ВВС США открыли регистрацию на конкурс Hack-A-Sat, в рамках которого команды программистов и инженеров должны будут получить контроль над спутником на орбите.
N+1 вчера в 12:42
Авто

АвтоВАЗ проведет собственный «автосалон»

В Сети появилась информация о том, что Московский автосалон, который был запланирован на конец этого лета, был отменен.
32CARS.ru вчера в 13:12
2
Общество

«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты руководству

На фоне эпидемии коронавируса компания «Аэрофлот» с 1 апреля сократила зарплаты топ-менеджменту на 40%, сообщил РБК ее официальный представитель Михаил Демин.
РБК 09:14
3
Политика

Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
7
Армия и оружие

Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе «Бумеранг»

Как отметил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, специалисты уже занялись продвижением унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки.
Российская газета 06:18
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
39
Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня 03:01
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
68
Общество

Песков назвал «популистскими» идеи Навального по поддержке россиян

В беседе с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ознакомился с инициативой блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» и считает озвученные им меры «поверхностными и популистскими».
Журналистская правда 06:18
66
Общество

После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
120
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
1,5K
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах РФ на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
69
Биатлон

СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию

"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.
Вести.Ru 05:40
Общество

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
280
Общество

Редакция «Ведомостей» выпустила заявление с критикой нового главреда

Редакция газеты «Ведомости» выпустила публикацию, в которой раскритиковала действия нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
Телеканал RTVI 07:57
2
Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12

В список смартфонов, которые первыми получат MIUI 12, вошло 25 моделей.
iXBT.com вчера в 22:55
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
37
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР

23 апреля исполняется 35 лет со дня выступления генерального секретаря СССР Михаила Горбачева на пленуме ЦК КПСС, в ходе которого он официально провозгласил курс на «ускорение» социально-экономического развития.
РБК 08:58
670
Здоровье

Кардиохирург рассказал о профилактике коронавируса

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 07:56
2
Происшествия

ГИБДД объяснила причины жесткого задержания детского врача на Урале

РИА Новости 08:49
76
Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
526
Общество

В России создадут единый центр контроля за водителями

В России появится единый центр для контроля водителей, в котором будет собрана информация со всех дорожных камер по стране.
Комсомольская правда 02:17
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Экономика

Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей

Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
3
Как работают Яндекс.Новости?
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