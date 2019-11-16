Общество

Газета.RuГазета.RuПомощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Его не устраивало существующее, он хотел, чтобы все жили лучше: не стало Никиты Исаева

Комсомольская правда03:50

СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева

РИА Новости04:08

Врачи назвали причину смерти политика Никиты Исаева

Телеканал 360°04:04

Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва

РБК03:03

В «Новой России» сообщили о смерти своего лидера Никиты Исаева

Интерфакс03:10

С чувством выполненного долга: последний пост ушедшего политика Исаева

РЕН ТВ02:42

Стали известны подробности скоропостижной смерти Никиты Исаева

Пятый канал03:40
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Политика

ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря

Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
RT на русском вчера в 11:00
Наука

Максимально эффективный способ борьбы с раком разработали в России

В РФ специалисты создали максимально эффективный способ борьбы с злокачественной опухолью.
Evo-rus.com 14 ноября в 10:33
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Культура

Выставка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»

Работы для выставки предоставили Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей истории евреев в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей "Новый Иерусалим" и частные собрания.
Интерфакс - Россия вчера в 15:05
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

В Крыму отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней дочки

По данным следствия, мужчина признался в убийстве ребенка на допросе. Его показания подтвердились на месте, где нашли тело девочки.
Общественное телевидение России вчера в 02:43
Происшествия

На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой

В Краснодарском крае в станице Старовеличковской прошло прощание с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко.
RT на русском 04:17
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости вчера в 08:32
Гаджеты

Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10

Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.
The GEEK 14 ноября в 07:44
Армия и оружие

Ядерный блицкриг: СССР хотел взять Францию за неделю

План был донельзя прост: начать наступление из Чехословакии, пройти через южную Германию, пересечь Рейн и въехать в южную часть Франции.
Утро.ru 14 ноября в 23:01
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
РИА Новости 01:09
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Наука

Онлайн-шопоголизм могут признать психическим расстройством

Немецкие ученые предложили признать шопинг в интернете психическим расстройством, пишет The Times.
МИР 24 вчера в 23:12
Политика

Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
REGNUM 03:14
Политика

Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
News.ru 14 ноября в 04:37
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 13 ноября в 10:22
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 13 ноября в 11:07
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 14:10
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика

СБУ отчиталась о задержании лидера ИГИЛ на Украине

Московский Комсомолец вчера в 10:05
Происшествия

Суд арестовал денежные средства обвиняемой в шпионаже Цуркан

Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета и денежные средства бывшего члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.
Известия 04:29
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Гаджеты

Motorola представила новый смартфон Razr

Компания Motorola представила новый сенсорный смартфон- раскладушку Razr с гибким экраном.
ИжевскИнфо.РУ 14 ноября в 06:55
Общество

Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Lisa.ru 14 ноября в 23:30
Киберспорт

Grinding Gear Games представила Path of Exile 2

CyberSport.ru вчера в 17:13
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат выплаты

Gazeta.SPb 02:40
Происшествия

Экс-чиновник Минкультуры попросил убежище в Австрии

Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо попросил политическое убежище в Австрии, сообщает ТАСС.
Культуромания вчера в 05:43
Общество

Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Ведомости вчера в 14:02
Главное