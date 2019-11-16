Общество
Газета.RuПомощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить244
Подробнее о событии
Показать все источники
Его не устраивало существующее, он хотел, чтобы все жили лучше: не стало Никиты Исаева
Комсомольская правда03:50
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Политика
ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
Наука
Максимально эффективный способ борьбы с раком разработали в России
В РФ специалисты создали максимально эффективный способ борьбы с злокачественной опухолью.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Культура
Выставка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»
Работы для выставки предоставили Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей истории евреев в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей "Новый Иерусалим" и частные собрания.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Происшествия
В Крыму отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней дочки
По данным следствия, мужчина признался в убийстве ребенка на допросе. Его показания подтвердились на месте, где нашли тело девочки.
Происшествия
На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой
В Краснодарском крае в станице Старовеличковской прошло прощание с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10
Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.
Армия и оружие
Ядерный блицкриг: СССР хотел взять Францию за неделю
План был донельзя прост: начать наступление из Чехословакии, пройти через южную Германию, пересечь Рейн и въехать в южную часть Франции.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Происшествия
В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека
Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Наука
Онлайн-шопоголизм могут признать психическим расстройством
Немецкие ученые предложили признать шопинг в интернете психическим расстройством, пишет The Times.
Политика
Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Политика
Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы
В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Политика
СБУ отчиталась о задержании лидера ИГИЛ на Украине
Происшествия
Суд арестовал денежные средства обвиняемой в шпионаже Цуркан
Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета и денежные средства бывшего члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Гаджеты
Motorola представила новый смартфон Razr
Компания Motorola представила новый сенсорный смартфон- раскладушку Razr с гибким экраном.
Общество
Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость
Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Киберспорт
Grinding Gear Games представила Path of Exile 2
Происшествия
Экс-чиновник Минкультуры попросил убежище в Австрии
Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо попросил политическое убежище в Австрии, сообщает ТАСС.
Общество
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.