Общество

Газета.RuГазета.RuПресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов. По словам Макаренко, смерть не носит криминальный характер.
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

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Стали известны подробности скоропостижной смерти Никиты Исаева

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Врачи назвали причину смерти российского политика Никиты Исаева

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СМИ: лидер «Новой России» Никита Исаев умер от остановки сердца

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При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
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