Общество
Газета.RuПресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов. По словам Макаренко, смерть не носит криминальный характер.
Читать в источнике
Оценить533
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:09, Вашингтон
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Шоу-бизнес
Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской
Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул около жилых домов под Рязанью
Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Политика
Пушков понадеялся на выздоровление Польши от «газовой неврастении»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Польши завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа.
Игры
Steam начал распродажу тактических игр 1С с максимальными скидками
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на Евровидении
Происшествия
Десять человек погибли в результате взрыва в Сирии
При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Гаджеты
Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8
Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
Политика
Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил c главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Роном ван Роденом условия согласования новой трёхлетней программы расширенного финансирования.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Общество
Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Футбол
Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией
Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем девятого тура отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.
Политика
«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Политика
В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот
Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Здоровье
Кабмин поручил проконтролировать Всероссийскую диспансеризацию
Правительство России поручило Минздраву, Росздравнадзору и ФОМСу обеспечить контроль за проведением Всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах, а также оценить ее эффективность.