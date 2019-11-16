Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов. По словам Макаренко, смерть не носит криминальный характер.

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Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook. Жестовская ехала в поезде вместе с Исаевым из Тамбова в Москву, сообщал РБК пресс-секретарь политика Александр Макаренко. По словам помощницы, ночью умер ее любимый человек.

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