Происшествия

РБКРБКПомощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook. Жестовская ехала в поезде вместе с Исаевым из Тамбова в Москву, сообщал РБК пресс-секретарь политика Александр Макаренко. По словам помощницы, ночью умер ее любимый человек.
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с чего всё началось

Умер политик Никита Исаев

Никита Исаев являлся лидером общественно-политического движения «Новая Россия» и директором Института актуальной экономики.
Пятый канал02:24

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Искал и боролся. Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева

РИА Новости12:19

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

Газета.Ru07:24

СК начал проверку обстоятельств смерти политика Никиты Исаева

Пятый канал07:38

СК начал проверку по факту смерти лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева

ТАСС06:54

Следком прокомментировал смерть Никиты Исаева

Вести.Ru07:30

Следователи выясняют обстоятельства смерти политика Исаева

РЕН ТВ06:59

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

РБК11:15
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Происшествия

Двое мужчин спасли женщину от насильника и сами надругались над ней

Группа мужчин изнасиловала и избила молодую женщину в индийском городе Ноида.
News.ru 09:59
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
RT на русском 13:23
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Боец ММА из Бахрейна получил тяжелую травму в поединке с литовцем

Боец ММА из Бахрейна Хуссейн Аяд Абдулла сломал ногу во время боя против литовского спортсмена Маттиса Жаровса.
Известия вчера в 18:45
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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском 14:44
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Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
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Политика

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В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
РБК 14:03
Политика

В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского МИДа.
Rambler News Service 10:39
Происшествия

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

РИА Новости 13:16
Шоу-бизнес

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Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
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Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020

Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
Коммерсантъ 13:55
Политика

Антонов оценил касающиеся русской культуры обвинения американских СМИ

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения американских СМИ в том, что Москва использует русскую культуру как инструмент влияния.
RT на русском 12:38
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

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Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru 14 ноября в 14:12
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СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

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Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

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В Москве скончался легендарный пожарный Виктор Климкин

МЧС России сообщило, что в Москве в возрасте 62 лет скончался генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин.
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Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
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В России предложили поднять цены на шипованные шины

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Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
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В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
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