Экономика

Капитал страныКапитал страныПомощник Глазьева ответил на критику ЦБ

Ранее стало известно, что Банк России обратился к Минэкономразвития с просьбой ограничить информационную деятельность министра ЕЭК Сергея Глазьева после публикации его предложений о введении в стране налога на спекулятивные валютные операции.
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с чего всё началось
Источник агентства уточнил
, что в письме ЦБ указал на «неточности и искажения» в заявлении Глазьева, которые недопустимы в условиях волатильности рынков.
РБК23 апреля в 09:47

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Центробанку жестко ответили на просьбу сдержать активность экс-советника Путина

URA.Ru24 апреля в 00:29

Минэкономразвития подтвердило получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева

Газета.Ru24 апреля в 01:19

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБК23 апреля в 09:47

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАСС23 апреля в 14:35

Помощник министра ЕЭК Глазьева ответил на критику со стороны ЦБ

News.ru23 апреля в 15:32

Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Lenta.ru23 апреля в 13:14

Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес

Коммерсантъ23 апреля в 20:59
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
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Происшествия

Пожар в автосервисе на западе Москвы потушили

ТАСС вчера в 23:27
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 63 случая коронавируса

В Алтайском крае подтвтерждены еще 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших теперь составляет 215 человек, среди них 14 детей.
Алтапресс вчера в 00:41
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Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
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Шоу-бизнес

Дана Борисова обвинила Волочкову в алкоголизме

Борисова считает, что у Волочковой пока просто не сильно подорвано здоровье и хватает сил вести подобный «неправильный» образ жизни.
КМВ Новости 24 апреля в 10:12
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Общество

Число больных коронавирусом в Кузбассе незначительно возросло

Всего на сегодняшний день в медучреждениях Кузбасса лечатся 95 больных коронавирусом.
Avoka.do 00:15
Происшествия

58 новых пациентов с коронавирусом выявили в Новосибирске

В Новосибирской области за сутки выявили ещё 58 пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 00:37
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Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 24 апреля в 07:14
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Футбол

Акинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг Европы

Немецкий портал Transfermarkt.de классифицировал самых преданных игроков своих клубов в десяти крупнейших европейских футбольных лигах.
Evo-rus.com вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Наука

Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса

Специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимo прибегнуть к генетическим технологиям, a при создании доклинических моделей может понадобиться редактированиe геномa.
Известия вчера в 23:33
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 24 апреля в 15:47
Авто

Мы нашли подержанный автомобиль, который вообще не теряет в цене

Можно найти и автомобиль посвежее, например, поколения 964, которое ценится у тех, кто планирует в самом деле ездить на автомобиле, а не просто держать его в гараже.
НГС24 00:00
Единоборства

Глава UFC назвал сроки следующего боя Хабиба Нурмагомедова

ИА Красная Весна вчера в 04:26
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Политика

Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США

Белый дом изучает список кандидатур для возможной замены министра здравоохранения США Алекса Азара.
Российская газета вчера в 21:28
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Происшествия

И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна

Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости вчера в 23:46
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Общество

Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.
SM News вчера в 23:28
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру вчера в 06:46
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru вчера в 14:10
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Технологии

Facebook запустит сервис Messenger Rooms для видеоконференций

В каких государствах сервис, получивший название Messenger Rooms, начнет работать, не уточняется, но представители Facebook рассказали, что очень скоро новое приложение будет доступно в большинстве стран мира.
Faktom вчера в 09:06
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Кино

Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино

Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
ToDay News Ufa вчера в 09:08
4
Здоровье

У студентки медвуза во Владивостоке обнаружили коронавирус

Студентка ТГМУ, работающая медсестрой в Краевой детской клинической больнице №1, экспресс-тест показала наличие коронавируса.
ДВ-РОСС вчера в 07:11
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Общество

В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 23 апреля в 13:53
12
Происшествия

Полиция подтвердила задержание экс-мэра Пятигорска Льва Травнева

В пресс-службе ГУ МВД по Северо-Кавказскому округу подтвердили задержание Льва Травнева.
Блокнот Ставрополь вчера в 14:08
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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