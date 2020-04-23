Экономика
Капитал страныПомощник Глазьева ответил на критику ЦБ
Ранее стало известно, что Банк России обратился к Минэкономразвития с просьбой ограничить информационную деятельность министра ЕЭК Сергея Глазьева после публикации его предложений о введении в стране налога на спекулятивные валютные операции.
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с чего всё началось
Источник агентства уточнил, что в письме ЦБ указал на «неточности и искажения» в заявлении Глазьева, которые недопустимы в условиях волатильности рынков.РБК23 апреля в 09:47
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Центробанку жестко ответили на просьбу сдержать активность экс-советника Путина
URA.Ru24 апреля в 00:29
Минэкономразвития подтвердило получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева
Газета.Ru24 апреля в 01:19
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Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
Происшествия
Пожар в автосервисе на западе Москвы потушили
ТАСС вчера в 23:27
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье
В Алтайском крае выявили еще 63 случая коронавируса
В Алтайском крае подтвтерждены еще 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших теперь составляет 215 человек, среди них 14 детей.
Алтапресс вчера в 00:41
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Дана Борисова обвинила Волочкову в алкоголизме
Борисова считает, что у Волочковой пока просто не сильно подорвано здоровье и хватает сил вести подобный «неправильный» образ жизни.
КМВ Новости 24 апреля в 10:12
Общество
Число больных коронавирусом в Кузбассе незначительно возросло
Всего на сегодняшний день в медучреждениях Кузбасса лечатся 95 больных коронавирусом.
Avoka.do 00:15
Происшествия
58 новых пациентов с коронавирусом выявили в Новосибирске
В Новосибирской области за сутки выявили ещё 58 пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 00:37
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 24 апреля в 07:14
Футбол
Акинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг Европы
Немецкий портал Transfermarkt.de классифицировал самых преданных игроков своих клубов в десяти крупнейших европейских футбольных лигах.
Evo-rus.com вчера в 11:37
Наука
Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса
Специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимo прибегнуть к генетическим технологиям, a при создании доклинических моделей может понадобиться редактированиe геномa.
Известия вчера в 23:33
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 24 апреля в 15:47
Авто
Мы нашли подержанный автомобиль, который вообще не теряет в цене
Можно найти и автомобиль посвежее, например, поколения 964, которое ценится у тех, кто планирует в самом деле ездить на автомобиле, а не просто держать его в гараже.
НГС24 00:00
Единоборства
Глава UFC назвал сроки следующего боя Хабиба Нурмагомедова
ИА Красная Весна вчера в 04:26
Политика
Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США
Белый дом изучает список кандидатур для возможной замены министра здравоохранения США Алекса Азара.
Российская газета вчера в 21:28
Происшествия
И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля
На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.
SM News вчера в 23:28
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру вчера в 06:46
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru вчера в 14:10
Технологии
Facebook запустит сервис Messenger Rooms для видеоконференций
В каких государствах сервис, получивший название Messenger Rooms, начнет работать, не уточняется, но представители Facebook рассказали, что очень скоро новое приложение будет доступно в большинстве стран мира.
Faktom вчера в 09:06
Кино
Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино
Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
ToDay News Ufa вчера в 09:08
Здоровье
У студентки медвуза во Владивостоке обнаружили коронавирус
Студентка ТГМУ, работающая медсестрой в Краевой детской клинической больнице №1, экспресс-тест показала наличие коронавируса.
ДВ-РОСС вчера в 07:11
Общество
В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 23 апреля в 13:53
Происшествия
Полиция подтвердила задержание экс-мэра Пятигорска Льва Травнева
В пресс-службе ГУ МВД по Северо-Кавказскому округу подтвердили задержание Льва Травнева.
Блокнот Ставрополь вчера в 14:08