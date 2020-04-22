Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПомощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника. По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему.
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
Интерфакс22 апреля в 07:35

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Центробанк подтвердил: На Глазьева действительно написали кляузу

Царьград09:35

Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес

Коммерсантъвчера в 20:59

Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа

Евразия Dailyвчера в 18:16

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАССвчера в 14:35

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБКвчера в 09:47

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомости22 апреля в 14:10

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфакс22 апреля в 07:35
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Технологии

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 20:25
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Авто

АвтоВАЗ рассказал, как будет рассекречивать новые модели

Традиционно каждые два года российский бренд Lada на своем стенде на Московском мотор-шоу демонстрировал новые модели и концепты.
Российская газета 22 апреля в 09:00
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Футбол

Газзаев и журналисты «СЭ» о завершении РПЛ, боец MMA оскорбил Хабиба

Боец ММА из Подмосковья оскорбил Хабиба в скандальном клипе Парень, видимо, хочет стать популярным.
Спорт-Экспресс 14:30
Здоровье

В Минздраве заявили о снижении смертности в России в 2019 году

Показатели смертности в России в 2019 году снизились на 1,6% по сравнению с 2018 годом.
РЕН ТВ 17:29
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Общество

В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры

Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ПолитСиб.Ру 07:45
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Единоборства

Волк Хан обратился к Олегу Тактарову

FightTime.ru вчера в 17:11
Технологии

Facebook запускает продукт для групповых видеозвонков

Компания Facebook запускает продукт Messenger Rooms, предназначенный для совершения групповых видеозвонков.
Газета.Ru 15:45
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Футбол

«Аякс» не признали чемпионом Нидерландов

Ранее СМИ утверждали, что в условиях приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса «Аякс» признают чемпионом, а следующие за ним АЗ и «Фейеноорд» получат серебряные и бронзовые награды.
ProstoProSport 12:05
Экономика

Материнский капитал предложили использовать на текущие расходы семей

Москва, 24 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В период самоизоляции гражданам следует разрешить потратить половину материнского капитала на текущие расходы.
REGNUM 05:23
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Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
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Транспорт

ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
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Политика

Песков отреагировал на появление образа Путина в храме Минобороны

Mockva.ru 08:47
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Общество

В Калининградской области введут новый режим самоизоляции

В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
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Кино

Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили

Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна 16:36
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Здоровье

Врачи порекомендовали принимать витамин D на самоизоляции

Британские врачи рекомендуют людям, которые на фоне пандемии коронавируса остаются дома на самоизоляции, ежедневно принимать витамин D, пишет «Российская газета» со ссылкой на рекомендации управления здравоохранения Англии.
Аргументы и Факты 04:22
4
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
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Политика

Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service 11:50
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Армия и оружие

Генерал-майор Попов объяснил схожесть российского Ту-160 и американского B-1B

Китайский портал China.com заметил схожесть российского Ту-160 и американского B-1B.
Политическая Экспертиза 12:49
3
Общество

Голикова: Жители России уже устали от ограничений от коронавируса

Татьяна Голикова напомнила, что в России число зараженных коронавирусом за последнюю неделю выросло в 2,1 раза.
RuNews24.ru 12:35
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Общество

Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса

«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news вчера в 11:14
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Здоровье

Глава Хакасии прокомментировал всплеск заболеваемости коронавирусом

Во время прямого эфира с главой Хакасии у Валентина Коновалова спросили о росте заболеваемости COVID-19.
Хакасия 08:55
Экономика

Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:04
Общество

Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:31
4
Здоровье

Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса

Итальянские исследователи изучили данные o смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее других регионов страны пострадавшей от эпидемии.
Известия 19:23
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Общество

В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май

Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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