с чего всё началось

Ранее стало известно, что Банк России обратился к Минэкономразвития с просьбой ограничить информационную деятельность министра ЕЭК Сергея Глазьева после публикации его предложений о введении в стране налога на спекулятивные валютные операции.

Общество Что в Тульской области будет закрыто до 30 апреля Вчера, 25 апреля, в Тульской области вступили в силу изменения в Указ Губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». 10

Экономика Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8% Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. 74

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. 275

Общество Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.

Экономика Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. 2K

Общество Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников. 62

Космос Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС Стартовавший на "Ракете Победы" с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-14" вышел на орбиту Земли и успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). 308

Здоровье В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов. 9

Футбол СМИ назвали формат возобновления бундеслиги в мае Матчи чемпионата Германии по футболу планируют возобновить 9 мая — как пишет Daily Mail со ссылкой на близкий к руководству бундеслиги источник, на стадионах смогут присутствовать не более 300 человек, а по прибытии на каждую игру футболистам будут измерять температуру.

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 710

Общество В России провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус За сутки в России провели 156 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Всего их сделали более 2,8 миллиона раз.

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 5,9K

Общество В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области. 81

Общество В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками Самолет "Уральских авиалиний" доставил в субботу в Калининград российских моряков, которые из-за коронавируса не могли покинуть город Лас-Пальмас в Испании после завершения работы в море. 5

Происшествия В Благовещенске неизвестный в маске стрелял в охранника супермаркета Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в один из магазинов города зашел неизвестный мужчина в темной одежде и маске и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия сторону охранника, ранив его в плечо. 1

Технологии Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы. 92