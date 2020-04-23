Экономика

Капитал страныКапитал страныПомощник Глазьева ответил на критику ЦБ

Ранее стало известно, что Банк России обратился к Минэкономразвития с просьбой ограничить информационную деятельность министра ЕЭК Сергея Глазьева после публикации его предложений о введении в стране налога на спекулятивные валютные операции.
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с чего всё началось
Источник агентства уточнил
, что в письме ЦБ указал на «неточности и искажения» в заявлении Глазьева, которые недопустимы в условиях волатильности рынков.
РБК23 апреля в 09:47

Подробнее о событии

Центробанку жестко ответили на просьбу сдержать активность экс-советника Путина

URA.Ru24 апреля в 00:29

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБК23 апреля в 09:47

Минэкономразвития подтвердило получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева

Газета.Ru24 апреля в 01:19

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАСС23 апреля в 14:35

Помощник министра ЕЭК Глазьева ответил на критику со стороны ЦБ

News.ru23 апреля в 15:32

Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Lenta.ru23 апреля в 13:14

Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес

Коммерсантъ23 апреля в 20:59
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Общество

Что в Тульской области будет закрыто до 30 апреля

Вчера, 25 апреля, в Тульской области вступили в силу изменения в Указ Губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский 02:29
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Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
74
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
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Общество

Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 24 апреля в 07:05
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Общество

Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС вчера в 23:01
2K
Происшествия

Главврач госпиталя в Красноярске выпала из окна

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1K
Армия и оружие

Представлен прототип нового легкого танка для Сухопутных сил США

Речь идет о перспективном легком танке массой более 30 тонн, что намного меньше, чем у основного боевого танка M1 Abrams.
Naked Science вчера в 05:02
2
Армия и оружие

Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»

RT на русском вчера в 11:58
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
62
Общество

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
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Космос

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Стартовавший на "Ракете Победы" с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-14" вышел на орбиту Земли и успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Life.ru вчера в 02:08
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Здоровье

Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье

За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
12
Общество

Для россиян подготовят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции.
Накануне.Ru 24 апреля в 08:29
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Здоровье

В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
9
Футбол

СМИ назвали формат возобновления бундеслиги в мае

Матчи чемпионата Германии по футболу планируют возобновить 9 мая — как пишет Daily Mail со ссылкой на близкий к руководству бундеслиги источник, на стадионах смогут присутствовать не более 300 человек, а по прибытии на каждую игру футболистам будут измерять температуру.
РБК 03:54
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
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Общество

В России провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус

За сутки в России провели 156 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Всего их сделали более 2,8 миллиона раз.
РИА Новости 02:51
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Общество

Число заболевших коронавирусом в Калужской области увеличилось до 639

Число заболевших за минувшие сутки увеличилось с 583 до 639. На лечении в данный момент находятся 605 человек.
ТРК Ника 03:37
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
5,9K
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

Стали известны марки автомобилей, которые ломаются реже все. Рейтинг составила немецкая организация TUV.
Piter.tv 24 апреля в 13:56
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Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
81
Общество

В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками

Самолет "Уральских авиалиний" доставил в субботу в Калининград российских моряков, которые из-за коронавируса не могли покинуть город Лас-Пальмас в Испании после завершения работы в море.
ТАСС вчера в 16:15
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Происшествия

В Благовещенске неизвестный в маске стрелял в охранника супермаркета

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в один из магазинов города зашел неизвестный мужчина в темной одежде и маске и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия сторону охранника, ранив его в плечо.
АСН24 01:19
1
Общество

Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ вчера в 08:40
94
Технологии

Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы.
Live24 24 апреля в 07:12
92
Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
353
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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