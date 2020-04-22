Информация, изложенная в обращении Глазьева, "содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России", цитирует письмо собеседник агентства.

с чего всё началось

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук прокомментировал критику со стороны Центробанка. Напомним, ранее Глазьев обвинил ЦБ в мартовском падении рубля.

Помощник Глазьева ответил на критику экономиста со стороны ЦБ

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