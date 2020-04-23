с чего всё началось

Сегодня, 24 апреля 2020 года, стало известно, что Сергей Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, ответил на претензии Центробанка РФ.

Общество В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. 372

Здоровье В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов. 14

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 458

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 713

Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 68

Происшествия Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом «Из 20 исследованных тест-проб, взятых у сотрудников организаций, расположенных на Варандее, девять подтвердили наличие коронавирусной инфекции», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Здоровье Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса 25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля. 396

Политика В Госдуме оценили сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал сообщения СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Общество Количество больных коронавирусом в Калужской области выросло до 639 По состоянию на 10:00 26 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 639. 125

Здоровье В Абхазии умер первый пациент с коронавирусом Жительница Абхазии 1925 года рождения, у которой 11 апреля был выявлен коронавирус, в воскресенье умерла в Гудаутском центральном госпитале из-за осложнений.

Политика МИД ФРГ выступил против поспешного открытия границ для туристов Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против поспешного открытия границ для иностранных туристов.

Футбол Уткин обвинил «Зенит» в «удушении» конкурентов Известный комментатор Василий Уткин обвинил «Зенит» в удушении других клубов Санкт-Петербурга.

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 413

Футбол Дзюба попал в топ-10 футболистов с истекающими контрактами Сайт Football365.com включил форварда "Зенита" Артема Дзюбу в десятку лучших европейских игроков, чьи контракты завершаются грядущим летом.