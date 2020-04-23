Экономика
СаминвесторПомощник Глазьева ответил на претензии ЦБ
Сегодня, 24 апреля 2020 года, стало известно, что Сергей Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, ответил на претензии Центробанка РФ.
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с чего всё началось
Источник агентства уточнил, что в письме ЦБ указал на «неточности и искажения» в заявлении Глазьева, которые недопустимы в условиях волатильности рынков.РБК23 апреля в 09:47
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Центробанку жестко ответили на просьбу сдержать активность экс-советника Путина
URA.Ru24 апреля в 00:29
Минэкономразвития подтвердило получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева
Газета.Ru24 апреля в 01:19
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Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Здоровье
Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье
За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
Здоровье
В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
РИА Новости 02:34
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Армия и оружие
Российские десантники прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км
Российские десантники впервые в истории совершили прыжок с высоты 10 км в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа.
РБК 03:10
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Происшествия
Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
«Из 20 исследованных тест-проб, взятых у сотрудников организаций, расположенных на Варандее, девять подтвердили наличие коронавирусной инфекции», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
RT на русском 04:09
Экономика
Росстат заявил о снижении реальных доходов россиян
В I квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2% в годовом сравнении.
9111.ru 03:43
Здоровье
Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса
25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф вчера в 04:57
Политика
В Госдуме оценили сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал сообщения СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
RT на русском 04:34
Общество
Количество больных коронавирусом в Калужской области выросло до 639
По состоянию на 10:00 26 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 639.
Pressa40 04:05
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Известия вчера в 14:05
Армия и оружие
Военные врачи помогут в лечении больных коронавирусом в Подмосковье
Врачи Министерства обороны РФ помогут в лечении зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.
Вечерняя Москва 24 апреля в 10:20
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Здоровье
В Абхазии умер первый пациент с коронавирусом
Жительница Абхазии 1925 года рождения, у которой 11 апреля был выявлен коронавирус, в воскресенье умерла в Гудаутском центральном госпитале из-за осложнений.
ТАСС 04:17
Общество
Глава новосибирского главка МВД подал в отставку после скандала
Начальник главного управления МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку.
News.ru 24 апреля в 13:59
Общество
В Москве 128 пациентов вылечились от коронавируса
Lenta.ru 03:44
Политика
МИД ФРГ выступил против поспешного открытия границ для туристов
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против поспешного открытия границ для иностранных туристов.
РЕН ТВ 03:54
Футбол
Уткин обвинил «Зенит» в «удушении» конкурентов
Известный комментатор Василий Уткин обвинил «Зенит» в удушении других клубов Санкт-Петербурга.
Metaratings 01:15
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Футбол
Дзюба попал в топ-10 футболистов с истекающими контрактами
Сайт Football365.com включил форварда "Зенита" Артема Дзюбу в десятку лучших европейских игроков, чьи контракты завершаются грядущим летом.
Российская газета 03:00
Авто
Cadillac показал шестиметровый Escalade ESV
Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня 24 апреля в 02:22
Происшествия
В супермаркете Благовещенска посетитель выстрелил в охранника
Посетитель благовещенского супермаркета открыл стрельбу по охраннику.
ГТРК Амур 04:09
Здоровье
Врач перечислил безопасные и эффективные напитки при похмелье
Врач-токсиколог Алексей Водовозов перечислил напитки, которые безопасно пить при похмелье и эффективно улучшают состояние.
МедиаПоток 03:41
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Стали известны марки автомобилей, которые ломаются реже все. Рейтинг составила немецкая организация TUV.
Piter.tv 24 апреля в 13:56