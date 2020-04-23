Экономика

СаминвесторСаминвесторПомощник Глазьева ответил на претензии ЦБ

Сегодня, 24 апреля 2020 года, стало известно, что Сергей Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, ответил на претензии Центробанка РФ.
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, что в письме ЦБ указал на «неточности и искажения» в заявлении Глазьева, которые недопустимы в условиях волатильности рынков.
РБК23 апреля в 09:47

Подробнее о событии

Центробанку жестко ответили на просьбу сдержать активность экс-советника Путина

URA.Ru24 апреля в 00:29

Минэкономразвития подтвердило получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева

Газета.Ru24 апреля в 01:19

Помощник министра ЕЭК Глазьева ответил на критику со стороны ЦБ

News.ru23 апреля в 15:32

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАСС23 апреля в 14:35

Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес

Коммерсантъ23 апреля в 20:59

Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Lenta.ru23 апреля в 13:14

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБК23 апреля в 09:47
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Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
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Здоровье

Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье

За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
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Здоровье

В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
713
Религия

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

РИА Новости 02:34
11
Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
166
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
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Армия и оружие

Российские десантники прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км

Российские десантники впервые в истории совершили прыжок с высоты 10 км в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа.
РБК 03:10
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Происшествия

Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом

«Из 20 исследованных тест-проб, взятых у сотрудников организаций, расположенных на Варандее, девять подтвердили наличие коронавирусной инфекции», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
RT на русском 04:09
Экономика

Росстат заявил о снижении реальных доходов россиян

В I квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2% в годовом сравнении.
9111.ru 03:43
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Здоровье

Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса

25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф вчера в 04:57
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Политика

В Госдуме оценили сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал сообщения СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
RT на русском 04:34
Общество

Количество больных коронавирусом в Калужской области выросло до 639

По состоянию на 10:00 26 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 639.
Pressa40 04:05
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Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия вчера в 14:05
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Армия и оружие

Военные врачи помогут в лечении больных коронавирусом в Подмосковье

Врачи Министерства обороны РФ помогут в лечении зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.
Вечерняя Москва 24 апреля в 10:20
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
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Здоровье

В Абхазии умер первый пациент с коронавирусом

Жительница Абхазии 1925 года рождения, у которой 11 апреля был выявлен коронавирус, в воскресенье умерла в Гудаутском центральном госпитале из-за осложнений.
ТАСС 04:17
Общество

Глава новосибирского главка МВД подал в отставку после скандала

Начальник главного управления МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку.
News.ru 24 апреля в 13:59
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Общество

В Москве 128 пациентов вылечились от коронавируса

Lenta.ru 03:44
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Политика

МИД ФРГ выступил против поспешного открытия границ для туристов

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против поспешного открытия границ для иностранных туристов.
РЕН ТВ 03:54
Футбол

Уткин обвинил «Зенит» в «удушении» конкурентов

Известный комментатор Василий Уткин обвинил «Зенит» в удушении других клубов Санкт-Петербурга.
Metaratings 01:15
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Футбол

Дзюба попал в топ-10 футболистов с истекающими контрактами

Сайт Football365.com включил форварда "Зенита" Артема Дзюбу в десятку лучших европейских игроков, чьи контракты завершаются грядущим летом.
Российская газета 03:00
Авто

Cadillac показал шестиметровый Escalade ESV

Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня 24 апреля в 02:22
3
Происшествия

В супермаркете Благовещенска посетитель выстрелил в охранника

Посетитель благовещенского супермаркета открыл стрельбу по охраннику.
ГТРК Амур 04:09
2
Здоровье

Врач перечислил безопасные и эффективные напитки при похмелье

Врач-токсиколог Алексей Водовозов перечислил напитки, которые безопасно пить при похмелье и эффективно улучшают состояние.
МедиаПоток 03:41
14
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

Стали известны марки автомобилей, которые ломаются реже все. Рейтинг составила немецкая организация TUV.
Piter.tv 24 апреля в 13:56
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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