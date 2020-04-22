Экономика
РИА НовостиПомощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника. По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему.
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с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфаксвчера в 07:35
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ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
Интерфаксвчера в 07:35
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
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Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России
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