Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПомощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника. По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему.
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
Интерфаксвчера в 07:35

Подробнее о событии

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

РИА Новости14:37

«Если у них что-то там зудит, надо у них узнать»: Помощник Глазьева ответил на «кляузу» ЦБ

Царьград14:44

Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Lenta.ru13:14

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАСС14:35

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБК09:47

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомостивчера в 14:10

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфаксвчера в 07:35
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
2,5K
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5,1K
Общество

В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции

Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции.
РИА Новости 14:38
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Политика

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
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Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
3,6K
Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
635
Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 процента

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.
Lenta.ru 15:14
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 09:19
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Общество

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
2,3K
Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
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Шоу-бизнес

Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
Gazeta.SPb вчера в 13:25
107
Политика

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
573
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
84
Общество

Отреставрированный памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Коммерсантъ 12:03
2
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
221
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за коронавируса

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли объявил о необходимости обеспечить мировую продовольственную безопасность.
Стерлеград вчера в 23:00
1,2K
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
47
Общество

Собянин объяснил запрет на прогулки для москвичей

Как сообщил оперативный штаб, с начала этой недели в Москве выросло число пациентов, которые попадают в больницы с подозрением на коронавирус.
РБК 12:24
249
Общество

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС 11:54
44
Общество

В Италии число вылечившихся от коронавируса превысило новые случаи

Число вылечившихся за сутки от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, в Италии впервые превысило число заболевших.
Lenta.ru 15:08
6
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
1,1K
Политика

КС Молдавии приостановил получение российского кредита

Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:21
45
Общество

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
167
Происшествия

Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru вчера в 06:24
6
Происшествия

Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
350
Здоровье

Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

Научно-исследовательский институт имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения России заявил об окончании эпидемии гриппа.
Вечерний Мурманск 13:59
435
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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