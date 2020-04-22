Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.

с чего всё началось

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника. По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему.

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Общество В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции. 360

Политика Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска. 127

Общество Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 594

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,3K

Общество В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути. 255

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 50

Шоу-бизнес Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой. 107

Политика Путин уволил замглавы СКР Сорочкина Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина. 573

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 1K

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 47

Общество Собянин объяснил запрет на прогулки для москвичей Как сообщил оперативный штаб, с начала этой недели в Москве выросло число пациентов, которые попадают в больницы с подозрением на коронавирус. 249

Общество Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах. 44

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking. 1,1K

Политика КС Молдавии приостановил получение российского кредита Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса. 45

Общество Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. 167

Происшествия Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности. 6