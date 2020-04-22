Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПомощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника. По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему.
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информация, изложенная в обращении Глазьева, "содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России", цитирует письмо собеседник агентства.
Интерфаксвчера в 07:35

Подробнее о событии

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

РИА Новости14:37

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАСС14:35

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомостивчера в 14:10

«Если у них что-то там зудит, надо у них узнать»: Помощник Глазьева ответил на «кляузу» ЦБ

Царьград14:44

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

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Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Lenta.ru13:14

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфаксвчера в 07:35
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:19, Ашберн
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Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
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Газета.Ru 11:50
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Происшествия

Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
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Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

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Ранее глава ЛНР вернул Луганску название Ворошиловград.
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Два источника в ГУ МВД по Москве рассказали РБК, что в полицию Зеленограда обратился 32-летний мужчина, который пожаловался на жестокое обращение с его котом со стороны росгвардейца.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
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В Гагаринском районе подтвердили 20 случаев заражения коронавирусом

Как сообщил глава муниципального образования Роман Журавлёв, первый случай заболевания коронавирусом на территории Гагаринского района зафиксирован 29 марта.
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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