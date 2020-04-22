Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПомощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника. По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему.
Читать в источнике
Комментировать3,1K
с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информация, изложенная в обращении Глазьева, "содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России", цитирует письмо собеседник агентства.
Интерфаксвчера в 07:35

Подробнее о событии

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

РИА Новости14:37

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАСС14:35

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфаксвчера в 07:35

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБК09:47

"Заткните Глазьева, не направляйте сюда фонарь!": Центробанк испугался - Малофеев назвал причины страха

Царьград11:14

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомостивчера в 14:10

Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Lenta.ru13:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 14:50, Ашберн
Общество

Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Эхо Москвы 13:31
2
Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
597
Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
4
Общество

В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции

Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
217
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 09:19
565
Здоровье

Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России

В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
427
Общество

В Петербурге подали иск из-за ограничений в связи с коронавирусом

Более 20 жителей Санкт-Петербурга подали коллективный иск в суд с требованием признать недействующими ряд положений постановлений правительства города, которыми установлены ограничения для жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространение коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию иска.
Rambler News Service 08:37
1,1K
Единоборства

Тактаров встретится с Хабибом Нурмагомедовым в Дагестане

Metaratings 10:36
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
2,2K
Шоу-бизнес

Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции

23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
13
Энергетика

Нефть WTI подорожала на 25% из-за новостей с Ближнего Востока

Североморская нефть марки Brent тоже подорожала, но не так значительно - на 8,6%. Ее стоимость выросла до 22,16 доллара за баррель.
Российская газета 10:30
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5,1K
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
3K
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
81
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом

В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru 02:06
9
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
431
Происшествия

Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
348
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
4
Кино

Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей кости

Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Холли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма "Bruised" ("В синяках") во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.
РИА Новости 06:19
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
2,5K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь из больницы

Дни24 13:03
1
Авто

В России открылся автосалон новых советских машин

Москва, 23 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Автосалон новых советских машин открылся в Рязани.
REGNUM 03:47
40
Авто

Новый Opel Mokka станет полностью электрическим

Компания Opel готовит выход совершенно новой генерации компактного кроссовера Mokka, который теперь полностью переведен на платформу PSA.
Автоновости дня 05:43
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
69
Игры

Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов

Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.
Игромания.ру 21 апреля в 04:37
Авто

Грузовики «Урал» получила полиция Филиппин

SpeedMe 03:06
6
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Космос

SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink

60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.
ТАСС 03:19
18
Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты

Участники развлекательного шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:32
48
Общество

В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
Русский Запад 11:11
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное