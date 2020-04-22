Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПомощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника. По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему.
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информация, изложенная в обращении Глазьева, "содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России", цитирует письмо собеседник агентства.
Интерфакс22 апреля в 07:35

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Центробанк подтвердил: На Глазьева действительно написали кляузу

Царьград09:35

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомости22 апреля в 14:10

Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа

Евразия Dailyвчера в 18:16

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАССвчера в 14:35

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБКвчера в 09:47

Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес

Коммерсантъвчера в 20:59

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфакс22 апреля в 07:35
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Общество

Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
189
Общество

Голикова: система здравоохранения Москвы работает с напряжением

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:47
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Общество

Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Здоровье

Американские ученые сообщили о смертности 88% больных COVID-19 на ИВЛ

РБК вчера в 12:07
156
Общество

Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
751
Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
330
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
2,3K
Футбол

Дрогба в «Марселе» полюбил лакомства матери Сычева

Сычев и Дрогба пересекались в «Марселе» в 2003-2004 годах.
ProstoProSport 12:30
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
33
Экономика

Путин пошутил о снижении ключевой ставки

Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время».
RT на русском 09:28
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Спорт

Женская сборная России по гандболу отобралась на чемпионат Европы-2020

Российские гандболистки попали в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в Дании и Норвегии с 2 по 20 декабря 2020 года.
Вести.Ru 11:56
Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,4K
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
5
Биатлон

Тихонов заявил, что у него есть кандидат на пост главы СБР

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что у него есть достойный кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
RT на русском вчера в 06:21
3
Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
98
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
144
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
964
Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
117
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
255
Наука

Коронавирус связали с масштабным поражением эндотелия

Коронавирус ученые связали с масштабным поражением эндотелия, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:11
1
Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
16
Общество

В Саратовской области решено открыть парикмахерские

В Саратовской области открывают парикмахерские.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:46
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Происшествия

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

РБК 09:24
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
3,2K
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Экономика

Центробанк поддержал прямые выплаты бизнесу и гражданам

Эльвира Набиуллина – глава Центробанка – заявила, что регулятор поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в условиях сложившегося в стране кризиса из-за коронавируса COVID-19.
Expert.ru 11:00
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 09:55
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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