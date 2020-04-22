Экономика
РИА НовостиПомощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника. По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему.
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с чего всё началось
Информация, изложенная в обращении Глазьева, "содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России", цитирует письмо собеседник агентства.Интерфакс22 апреля в 07:35
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Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева
Ведомости22 апреля в 14:10
ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
Интерфакс22 апреля в 07:35
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В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
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Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
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Во Владивостоке на 87-м году жизни умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова, говорится в сообщении администрации города.
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Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку
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Газета.Ru 04:07
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Российским нефтяным компаниям придется сжигать добываемые углеводороды, чтобы выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи, сообщает Reuters.
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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
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РИА Новости вчера в 07:38
Технологии
Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей с рабочего стола
Ка отмечают эксперты, это типичная проблема операционной системы (ОС) Windows, которая связана с тем, что ОС загружается с временным профилем пользователя, который удаляет настройки, некоторые файлы и значки с рабочего стола.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
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Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:58
Наука
Лучшее за день. 23 апреля
Есть ли денисовцы среди предков исландцев, как восстановить осязание и чем охладить батарею смартфона, расскажет наш ночной дайджест.
Индикатор вчера в 16:19
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Еще 22 человека были активно выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (один в Самаре и 21 в Тольятти).
Волга Ньюс 04:00
Происшествия
Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция
Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
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Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
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Инфорос 02:15
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В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения.
Lenta.ru 04:26
Здоровье
Восьмой человек скончался от коронавируса в Нижегородской области
Уже восьмой человек скончался в Нижегородской области, заразившись коронавирусной инфекцией.
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В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Общество
В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 498
В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 54 человека и составило 498 человек.
Московский Комсомолец Калуга 03:14
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Леонид Рошаль вновь выступил в защиту главврача РКБ им. Куватова
Леонид Рошаль считает, что действия республиканского Следкома не продуманны, эти вопросы должны решать территориальные органы Роспотребнадзора, Росздравнадзора, а также Минздрав Башкирии.
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Общество
За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри
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ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек
59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
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Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57