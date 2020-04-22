Экономика
КоммерсантъПомощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес
Накануне стало известно, что ЦБ направил в Минэкономики письмо с критикой инициатив министра ЕЭК. Помощник министра утверждает, что ЦБ и Минэкономики не обсуждали с Сергеем Глазьевым его информационную активность.
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с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфакс22 апреля в 07:35
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Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева
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ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
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