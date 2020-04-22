Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.

с чего всё началось

Накануне стало известно, что ЦБ направил в Минэкономики письмо с критикой инициатив министра ЕЭК. Помощник министра утверждает, что ЦБ и Минэкономики не обсуждали с Сергеем Глазьевым его информационную активность.

Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес

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