Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПомощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника. По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему.
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
Интерфакс22 апреля в 07:35

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Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес

Коммерсантъвчера в 20:59

Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа

Евразия Dailyвчера в 18:16

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфакс22 апреля в 07:35

«Если у них что-то там зудит, надо у них узнать»: Помощник Глазьева ответил на «кляузу» ЦБ

Царьградвчера в 14:44

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБКвчера в 09:47

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомости22 апреля в 14:10

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАССвчера в 14:35
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Общество

Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
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Общество

В Псковской области выявили первый очаг заражения коронавирусом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о выявлении в регионе первого очага заражения коронавирусом, который обнаружен в межрайонной больнице города Острова.
ТАСС 02:31
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Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Путешествия

Ростуризм предложил ввести в России многократные визы

"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
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Общество

В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
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Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 03:04
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Общество

Мишустин утвердил соглашение Петербурга и МВД о нарушителях самоизоляции

Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 11:55 — REGNUM Правительство РФ утвердило соглашение петербургских властей с министерством внутренних дел о привлечении к ответственности нарушителей правил поведения при режиме повышенной готовности.
REGNUM 04:55
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Политика

Кудрин пожелал Мишустину не бояться нестандартных мер

Москва, 24 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Смело принимать нестандартные решения и спокойно относиться к критике пожелал правительству Михаила Мишустина председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
REGNUM 04:03
1
Здоровье

Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса

Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.
Lenta.ru 04:16
Происшествия

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму

Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
1
Политика

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 18:31
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Музыка

Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет

Знаменитая британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"), частично записанный в условиях изоляции в связи с коронавирусом, сообщил вокалист группы Мик Джаггер.
РИА Новости вчера в 19:11
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Финансы

ЦБ примет решение о ключевой ставке

Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
743
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
815
Общество

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщает в пятницу рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:56
1
Политика

Донецку вернули название Сталино на три дня в году

Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
3
Общество

Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
5,2K
Общество

В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки официально подтвердились еще 33 случая коронавируса, сообщил Znak.com источник.
Znak.com 01:21
6
Политика

Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины

Политик Михаил Саакашвили согласился на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.
BFM.ru 04:50
17
Здоровье

В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом

В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
8
Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
89
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
3K
Происшествия

В Кемерове загорелась крыша на стройке кадетского училища

Российская газета 02:23
28
Здоровье

Комаровский перечислил условия снятия карантина

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие должны быть соблюдены условия, чтобы власти сняли введенные из-за коронавируса ограничения.
Вестник Кавказа 02:23
5
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
141
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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