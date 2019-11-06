с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Общество В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.

Происшествия Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.

Общество Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Политика Глава «Нафтогаза» оценил выгоду от реверса газа из ЕС Украина заработала в 2018 году $600 млн на разнице между стоимостью транзита российского газа и стоимостью его импорта благодаря отказу от поставок российского газа, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Авто Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот» Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Общество В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Политика В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.

Авто В Санкт-Петербурге запустили производство нового Toyota RAV4 В среду, 6 ноября, на заводе Toyota в Шушарах запустили производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения.

Здоровье Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Шоу-бизнес Певица МакSим шокировала поклонников на концерте Певица МакSим шокировала поклонников на концерте в Казани. Впрочем, мнения разделились, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Происшествия Бывшая жена Цеповяза впала в кому Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.

Политика Азербайджан вручил послу России ноту протеста Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Футбол Хонда подписал контракт с «Витессом» «Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.

Шоу-бизнес Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.

Армия и оружие Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Авто Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке По словам специалистов, рейтинг составлен после анализа состояния подержанных автомобилей, которые выпустили с 2005 по 2014 годы и владельцы которых передвигаются по крупным российским городам, сообщают «Новые автомобили».