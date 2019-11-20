Общество

РБКРБКПомощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
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с чего всё началось
«Кавказ.Реалии» поговорило
 с директором чеченской государственной телерадиокомпанией «Грозный», помощником Рамзана Кадырова Ахмедом Дудаевым о том, кто заставляет блогеров и комментаторов в интернете извиняться перед главой республики и чеченским народом.
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Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

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Помощник Рамзана Кадырова объяснил традициями появление видео с извинениями в адрес Чечни

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