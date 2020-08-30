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РБК
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

Радикально настроены против президента Белоруссии Александра Лукашенко около 20-30 процентов населения, считает его помощник Николай Латышенок. Такое заявление он сделал, выйдя к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новостивчера в 12:30
Подробнее о событии
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

РБКвчера в 14:52
Lenta.ru

Помощник Лукашенко назвал число противников президента

Lenta.ruвчера в 13:51
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

РИА Новостивчера в 12:30
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил число противников президента

RT на русскомвчера в 12:58
Известия

Помощник Лукашенко назвал долю настроенных против президента граждан

Известиявчера в 12:52
Газета.Ru

Помощник Лукашенко назвал долю радикально настроенных белорусов

Газета.Ruвчера в 12:51
Эхо Москвы

Помощник президента Белоруссии Латышенок считает, что против Лукашенко радикально настроены не более 20-30% населения

Эхо Москвывчера в 13:02

Месси за пять лет может заработать в «Манчестер Сити» €500 млн

Каталония, Испания, 30 августа 2020, 21:36 — REGNUM Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за каталонский клуб «Барселона», может заработать €500 млн в случае перехода в английский «Манчестер Сити».
REGNUMвчера в 14:36

Белорусы собрали Лукашенко подарки: гроб, венок, кабачок

Белорусы Москвы в свою очередь планируют принести к посольству Белоруссии венок с надписью на лентах: "Дорогому Саше от наркоманов и проституток", намекая на то, как президент Белоруссии называл протестующих граждан.
Московский Комсомолецвчера в 10:44

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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