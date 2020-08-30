Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства
Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.В источнике
С чего всё началось
Помощник Лукашенко назвал процент его противников
Радикально настроены против президента Белоруссии Александра Лукашенко около 20-30 процентов населения, считает его помощник Николай Латышенок. Такое заявление он сделал, выйдя к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новостивчера в 12:30
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