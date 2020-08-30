Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

Радикально настроены против президента Белоруссии Александра Лукашенко около 20-30 процентов населения, считает его помощник Николай Латышенок. Такое заявление он сделал, выйдя к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новостивчера в 12:30
Подробнее о событии
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

РБКвчера в 14:52
Lenta.ru

Помощник Лукашенко назвал число противников президента

Lenta.ruвчера в 13:51
Известия

Помощник Лукашенко назвал долю настроенных против президента граждан

Известиявчера в 12:52
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил число противников президента

RT на русскомвчера в 12:58
Эхо Москвы

Помощник президента Белоруссии Латышенок считает, что против Лукашенко радикально настроены не более 20-30% населения

Эхо Москвывчера в 13:02
Газета.Ru

Помощник Лукашенко назвал долю радикально настроенных белорусов

Газета.Ruвчера в 12:51
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

РИА Новостивчера в 12:30

Власти Орегона и Портленда обвинили Трампа в разжигании насилия в США

Губернатор американского штата Орегон, представитель Демократической партии Кейт Браун обвинила президента США Дональда Трампа в создании предпосылок для разгула насилия в городах страны, в том числе Портленде.
Власти Орегона и Портленда обвинили Трампа в разжигании насилия в США
Известия20:14

Умерла актриса из «Терминатора-2»

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Умерла актриса из «Терминатора-2»
Lenta.ru19:20
7

Сомнолог объяснила, нужно ли бояться судорог во сне

Руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева объяснила, когда короткие судороги во сне или непосредственно перед сном могут указывать на болезнь, а когда это — безобидное свойство организма.
Невские Новости20:12

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
131

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.
Коммерсантъ17:59

Коронавирусом в Забайкалье заболели 29 человек, столько же вылечились

29 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Забайкалье по данным на 29 августа, столько же человек вылечены и выписаны из медучреждений, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.
Чита.Ру29 августа в 00:21
28

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и РФПИ) совместно с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-релиз компаний.
Коммерсантъ19:17
3

Бурейская больница нуждается в ремонте кровли и новых кроватях

Как оказалось, не только крыша больницы требует внимания: рассчитанное на 65 коек медицинское учреждение, из которых 23 находятся в хирургическом отделении, нуждается в приобретении 15 специальных многофункциональных кроватей.
Амур.инфовчера в 02:24