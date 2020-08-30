Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

РБК 13

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.