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РБК
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

Радикально настроены против президента Белоруссии Александра Лукашенко около 20-30 процентов населения, считает его помощник Николай Латышенок. Такое заявление он сделал, выйдя к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новостивчера в 12:30
Подробнее о событии
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

РБКвчера в 14:52
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

РИА Новостивчера в 12:30
Эхо Москвы

Помощник президента Белоруссии Латышенок считает, что против Лукашенко радикально настроены не более 20-30% населения

Эхо Москвывчера в 13:02
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил число противников президента

RT на русскомвчера в 12:58
Известия

Помощник Лукашенко назвал долю настроенных против президента граждан

Известиявчера в 12:52
Газета.Ru

Помощник Лукашенко назвал долю радикально настроенных белорусов

Газета.Ruвчера в 12:51
Lenta.ru

Помощник Лукашенко назвал число противников президента

Lenta.ruвчера в 13:51

Китайские власти ввели запрет, мешающий продать TikTok американцам

Власти Поднебесной ввели ограничения на продажу или передачу технологий, использующихся для распознавания голоса, машинного обучения и других сфер, вследствие чего компании из США не смогут приобрести TikTok у родительской ByteDance.
Китайские власти ввели запрет, мешающий продать TikTok американцам
Faktomвчера в 08:44
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ФАС обязала Apple устранить нарушения в App Store

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала Apple устранить нарушения в App Store Речь идёт об отказах сторонним разработчикам в размещении приложений в магазине приложений App Store и урезании функционала некоторых приложений.
UfacityNews.ru28 августа в 16:57
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Белорусы собрали Лукашенко подарки: гроб, венок, кабачок

Белорусы Москвы в свою очередь планируют принести к посольству Белоруссии венок с надписью на лентах: "Дорогому Саше от наркоманов и проституток", намекая на то, как президент Белоруссии называл протестующих граждан.
Московский Комсомолецвчера в 10:44

Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Коммерсантъ22:43
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Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, источник подтвердил РИА Новости, что заявитель - осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков.
РИА Новости23:22
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