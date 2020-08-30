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РБК
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

Радикально настроены против президента Белоруссии Александра Лукашенко около 20-30 процентов населения, считает его помощник Николай Латышенок. Такое заявление он сделал, выйдя к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новостивчера в 12:30
Подробнее о событии
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

РБКвчера в 14:52
Lenta.ru

Помощник Лукашенко назвал число противников президента

Lenta.ruвчера в 13:51
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

РИА Новостивчера в 12:30
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил число противников президента

RT на русскомвчера в 12:58
Известия

Помощник Лукашенко назвал долю настроенных против президента граждан

Известиявчера в 12:52
Газета.Ru

Помощник Лукашенко назвал долю радикально настроенных белорусов

Газета.Ruвчера в 12:51
Эхо Москвы

Помощник президента Белоруссии Латышенок считает, что против Лукашенко радикально настроены не более 20-30% населения

Эхо Москвывчера в 13:02

Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
РИА Новостивчера в 15:24
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Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
ИА "Реалист"вчера в 09:18
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Минюст Германии подтвердил получение запроса от РФ по делу Навального

Берлин, 30 августа 2020, 17:06 — REGNUM Получение запроса от Российской Федерации о правовой помощи по делу о госпитализации блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, подтвердило министерство юстиции Германии.
REGNUMвчера в 10:06
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Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.
Российская газета17:31
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В России коронавирус за сутки выявлен у 4 980 человек

Четвертый день подряд в России увеличивается суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: согласно данным оперативного штаба, в воскресенье отмечено 4 980 случаев заражения в 83 регионах.
Интерфаксвчера в 03:43
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Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости29 августа в 04:11
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Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости17:27
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