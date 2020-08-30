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РБК
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

Радикально настроены против президента Белоруссии Александра Лукашенко около 20-30 процентов населения, считает его помощник Николай Латышенок. Такое заявление он сделал, выйдя к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новости12:30
Подробнее о событии
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

РБК14:52
Комсомольская правда

Помощник Лукашенко назвал максимально возможное число противников президента

Комсомольская правда14:32
Газета.Ru

Помощник Лукашенко назвал долю радикально настроенных белорусов

Газета.Ru12:51
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил число противников президента

RT на русском12:58
Известия

Помощник Лукашенко назвал долю настроенных против президента граждан

Известия12:52
Lenta.ru

Помощник Лукашенко назвал число противников президента

Lenta.ru13:51
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

РИА Новости12:30

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Новые автомобили28 августа в 12:53
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