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РБК
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

Радикально настроены против президента Белоруссии Александра Лукашенко около 20-30 процентов населения, считает его помощник Николай Латышенок. Такое заявление он сделал, выйдя к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новости12:30
Подробнее о событии
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

РБК14:52
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

РИА Новости12:30
Lenta.ru

Помощник Лукашенко назвал число противников президента

Lenta.ru13:51
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил число противников президента

RT на русском12:58
Известия

Помощник Лукашенко назвал долю настроенных против президента граждан

Известия12:52
Газета.Ru

Помощник Лукашенко назвал долю радикально настроенных белорусов

Газета.Ru12:51
Комсомольская правда

Помощник Лукашенко назвал максимально возможное число противников президента

Комсомольская правда14:32

Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новости10:40
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Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31
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Забайкальцев оштрафовали за переименование села в «Путин вор»

Агинский районный суд признал выложивших на сопке из камней надпись «Путин вор» трех местных жителей (в сообщении суда они названы Т. Г. и Б.) в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначив им штрафы в размере 700, 800 и 700 рублей штрафа.
Тайга.инфо22:35
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Google и Facebook отказались от прокладки кабеля между Гонконгом и США

Компании Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного кабеля связи между Гонконгом и Лос-Анжелесом - власти США рекомендовали не прокладывать соединение из соображений безопасности, сообщает агентство Блумберг.
РИА Новости09:14