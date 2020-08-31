Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства
Николай Латышенок отмечает, что раньше эти показатели были меньшими, но теперь «людей подогрели».В источнике
С чего всё началось
Помощник Лукашенко назвал процент его противников
Радикально настроены против президента Белоруссии Александра Лукашенко около 20-30 процентов населения, считает его помощник Николай Латышенок. Такое заявление он сделал, выйдя к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новостивчера в 12:30
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Помощник Лукашенко назвал максимально возможное число противников президента
Комсомольская правдавчера в 14:32