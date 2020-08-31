Помощник Лукашенко оценил долю противников президента

РБК 13

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок оценил долю белорусских граждан, которые радикально настроены против Александра Лукашенко. Свое мнение он высказал на акции протеста у дворца независимости в Минске.