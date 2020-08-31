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Южный Федеральный
Южный Федеральный

Помощник Лукашенко оценил долю противников президента

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок оценил долю белорусских граждан, которые радикально настроены против Александра Лукашенко. Свое мнение он высказал на акции протеста у дворца независимости в Минске.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

Радикально настроены против президента Белоруссии Александра Лукашенко около 20-30 процентов населения, считает его помощник Николай Латышенок. Такое заявление он сделал, выйдя к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новостивчера в 12:30
Подробнее о событии
РБК

Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства

РБКвчера в 14:52
Lenta.ru

Помощник Лукашенко назвал число противников президента

Lenta.ruвчера в 13:51
Газета.Ru

Помощник Лукашенко назвал долю радикально настроенных белорусов

Газета.Ruвчера в 12:51
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил число противников президента

RT на русскомвчера в 12:58
Известия

Помощник Лукашенко назвал долю настроенных против президента граждан

Известиявчера в 12:52
Эхо Москвы

Помощник президента Белоруссии Латышенок считает, что против Лукашенко радикально настроены не более 20-30% населения

Эхо Москвывчера в 13:02
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал процент его противников

РИА Новостивчера в 12:30

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
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Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 06:19
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СМИ сообщили о возможной атаке баз США в Афганистане со стороны талибов

Бойцы радикального движения "Талибан", предположительно, обстреляли военные базы США, пуски снарядов могут означать явное нарушение условий соглашения между американской стороной и талибами, сообщает газета New York Times со ссылкой на военные источники.
РИА Новости01:23

Триллер Нолана «Довод» собрал за первую неделю проката более $50 млн

Прокат «Довода» за рубежом в 41 стране, включая большую часть Европы, Южную Корею и Канаду собрал $53 млн при том, что бюджет картины с участием Джона Дэвида Вашингтона, Роберта Паттинсона и Элизабет Дебики в главных ролях составил от $200 до $250 млн.
МИР 2417:40

Чистая прибыль китайской пивоварни Tsingtao выросла на 13,8%

Чистая прибыль акционеров компании достигла 1,85 млрд юаней (около $269 млн), говорится в промежуточном полугодичном отчете компании, чья штаб-квартира расположена в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке страны.
REGNUM01:41