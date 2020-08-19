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Полит.ру
Полит.ру

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

Ущерб от протестов в Белоруссии уже достиг не менее $500 млн, пишет «Белта» со ссылкой на помощника президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерия Бельского. Протесты в стране не прекращаются после выборов, которые прошли 9 августа.В источнике
С чего всё началось
«Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны»,— сказал Валерий Бельский (цитата по БелТА
).
Коммерсантъвчера в 10:34
Подробнее о событии
РБК

Помощник Лукашенко напомнил протестующим рабочим о расчетных листах

РБКвчера в 12:00
Комсомольская правда

В Белоруссии оценили ущерб от массовых демонстраций

Комсомольская правдавчера в 07:35
Газета.Ru

В Белоруссии оценили ущерб от протестов в стране в $500 млн

Газета.Ruвчера в 07:11
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал сумму ущерба от протестов

РИА Новостивчера в 07:32
ТАСС

В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста

ТАССвчера в 07:14
Фонтанка.Ру

Помощник Лукашенко: Текущий ущерб от протестов в Белоруссии составляет 500 млн долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами

Фонтанка.Рувчера в 07:35
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

RT на русскомвчера в 07:06
КП - Беларусь

Помощник президента: «Текущий ущерб от протестных акций - не менее $500 миллионов». Что происходило на заводах 19 августа

КП - Беларусьвчера в 11:15

Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию
РИА Новости17:00
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUMвчера в 01:20
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