Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.