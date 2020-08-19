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Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

Ущерб от протестов в Белоруссии уже составил не менее $500 млн, заявил помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.В источнике
С чего всё началось
«Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны»,— сказал Валерий Бельский (цитата по БелТА
).
Коммерсантъвчера в 10:34
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РБК

Помощник Лукашенко напомнил протестующим рабочим о расчетных листах

РБКвчера в 12:00
Комсомольская правда

В Белоруссии оценили ущерб от массовых демонстраций

Комсомольская правдавчера в 07:35
Газета.Ru

В Белоруссии оценили ущерб от протестов в стране в $500 млн

Газета.Ruвчера в 07:11
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал сумму ущерба от протестов

РИА Новостивчера в 07:32
ТАСС

В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста

ТАССвчера в 07:14
Фонтанка.Ру

Помощник Лукашенко: Текущий ущерб от протестов в Белоруссии составляет 500 млн долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами

Фонтанка.Рувчера в 07:35
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

RT на русскомвчера в 07:06
КП - Беларусь

Помощник президента: «Текущий ущерб от протестных акций - не менее $500 миллионов». Что происходило на заводах 19 августа

КП - Беларусьвчера в 11:15

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49

Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ruвчера в 09:56
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Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).
Коммерсантъвчера в 03:25
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Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБКвчера в 06:31
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