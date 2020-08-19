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Полит.ру
Полит.ру

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

Ущерб от протестов в Белоруссии уже достиг не менее $500 млн, пишет «Белта» со ссылкой на помощника президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерия Бельского. Протесты в стране не прекращаются после выборов, которые прошли 9 августа.В источнике
С чего всё началось
Помощник белорусского главы Валерий Бельский заявил, что суммарный ущерб страны от продолжающихся протестов, которые начались после президентских выборов, составил 500 тысяч долларов, передает БелТА
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Аргументы и Факты08:43
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Комсомольская правда

В Белоруссии оценили ущерб от массовых демонстраций

Комсомольская правда07:35
Газета.Ru

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Газета.Ru07:11
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал сумму ущерба от протестов

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РБК

Помощник Лукашенко оценил общий ущерб от протестов в миллиарды долларов

РБК07:21
ТАСС

В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста

ТАСС07:14
Фонтанка.Ру

Помощник Лукашенко: Текущий ущерб от протестов в Белоруссии составляет 500 млн долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами

Фонтанка.Ру07:35
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

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