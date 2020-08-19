Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Полит.ру
Полит.ру

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

Ущерб от протестов в Белоруссии уже достиг не менее $500 млн, пишет «Белта» со ссылкой на помощника президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерия Бельского. Протесты в стране не прекращаются после выборов, которые прошли 9 августа.В источнике
С чего всё началось
Помощник белорусского главы Валерий Бельский заявил, что суммарный ущерб страны от продолжающихся протестов, которые начались после президентских выборов, составил 500 тысяч долларов, передает БелТА
.
Аргументы и Факты08:43
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В Белоруссии оценили ущерб от массовых демонстраций

Комсомольская правда07:35
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

RT на русском07:06
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал сумму ущерба от протестов

РИА Новости07:32
РБК

Помощник Лукашенко оценил общий ущерб от протестов в миллиарды долларов

РБК07:21
ТАСС

В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста

ТАСС07:14
Газета.Ru

В Белоруссии оценили ущерб от протестов в стране в $500 млн

Газета.Ru07:11
Фонтанка.Ру

Помощник Лукашенко: Текущий ущерб от протестов в Белоруссии составляет 500 млн долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами

Фонтанка.Ру07:35

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52

В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
894

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
1,2K