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Полит.ру
Полит.ру

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

Ущерб от протестов в Белоруссии уже достиг не менее $500 млн, пишет «Белта» со ссылкой на помощника президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерия Бельского. Протесты в стране не прекращаются после выборов, которые прошли 9 августа.В источнике
С чего всё началось
«Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны»,— сказал Валерий Бельский (цитата по БелТА
).
Коммерсантъ10:34
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Комсомольская правда

В Белоруссии оценили ущерб от массовых демонстраций

Комсомольская правда07:35
Фонтанка.Ру

Помощник Лукашенко: Текущий ущерб от протестов в Белоруссии составляет 500 млн долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами

Фонтанка.Ру07:35
Газета.Ru

В Белоруссии оценили ущерб от протестов в стране в $500 млн

Газета.Ru07:11
РБК

Помощник Лукашенко оценил общий ущерб от протестов в миллиарды долларов

РБК07:21
ТАСС

В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста

ТАСС07:14
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал сумму ущерба от протестов

РИА Новости07:32
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

RT на русском07:06
КП - Беларусь

Помощник президента: «Текущий ущерб от протестных акций - не менее $500 миллионов». Что происходило на заводах 19 августа

КП - Беларусь11:15

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
РИА Новости09:55
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СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки

Областной комитет здравоохранения начал проверку по факту публикации в СМИ истории об очнувшейся в морге пациентке, которой диагностировали биологическую смерть вместо клинической, заявила первый зампред комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина, отмечает «Газета.ру».
Известия02:54
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Челябинские власти разрешили работу кинотеатров с 1 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, по которому с 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов, а также вводится ряд других послаблений режима повышенной готовности, введенного в регионе с началом пандемии коронавируса.
ТАСС09:16
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
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Принц Гарри и Меган Маркл запустят новый проект в Голливуде

По данным источников, Гарри и Меган представили идею NBCUniversal на встрече с главами компании, в том числе с председателем NBCUniversal Content Studios Бонни Хаммер, которая знакома с Маркл еще со времен ее участия в сериале "Форс-мажоры".
Газета.Ru04:17
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Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 85 человек подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели — 105 пациентов, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, в двух случаях пациенты скончались непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:14
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Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

Минск, 19 августа 2020, 15:47 — REGNUM Поручение усилить охрану государственной границы Белоруссии с целью не допустить на территорию республики из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков дал пограничному комитету страны белорусский президент Александр Лукашенко.
REGNUM08:47
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В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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ВЭБ подтвердил возвращение в корпорацию чиновника Минфина

Руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский ушел из ведомства и с 17 августа вернулся в ВЭБ, где работал несколько лет до прихода в финансовое ведомство.
Интерфакс06:45

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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