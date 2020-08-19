Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн
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Ущерб от протестов в Белоруссии уже достиг не менее $500 млн, пишет «Белта» со ссылкой на помощника президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерия Бельского. Протесты в стране не прекращаются после выборов, которые прошли 9 августа.В источнике
С чего всё началось
«Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны»,— сказал Валерий Бельский (цитата по БелТА
).
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