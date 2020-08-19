Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн
Смотрите также
Получивший огнестрельное ранение в ходе акций в Бресте умер в больнице
Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне
В Минск прибыл российский спецсамолет
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда
Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
Российский космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе
Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года
Православные христиане отмечают Преображение Господне
Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище
Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами
Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово
В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник
Кабмин выделит 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу россиян
Раскрыт механизм заражения коронавирусом
Германия ввела карантин для прибывающих с Балеарских островов
Норвегия решила выслать российского дипломата
Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне
Российский космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе
Лукашенко поручил усилить охрану границ по всему периметру
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда
Заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде
Норвегия решила выслать российского дипломата
Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
«Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Ущерб от протестов в Белоруссии уже составил не менее $500 млн, заявил помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.В источнике
Подробнее о событии