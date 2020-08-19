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RT на русском
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Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

Ущерб от протестов в Белоруссии уже составил не менее $500 млн, заявил помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.В источнике
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Комсомольская правда

В Белоруссии оценили ущерб от массовых демонстраций

Комсомольская правда07:35
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал сумму ущерба от протестов

РИА Новости07:32
РБК

Помощник Лукашенко оценил общий ущерб от протестов в миллиарды долларов

РБК07:21
Lenta.ru

Белорусские власти сочли масштаб протестов переоцененным

Lenta.ru07:26
ТАСС

В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста

ТАСС07:14
Газета.Ru

В Белоруссии оценили ущерб от протестов в стране в $500 млн

Газета.Ru07:11
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

RT на русском07:06

В Евросоюзе заявили, что у Лукашенко нет легитимности

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко "нет демократической легитимности", поскольку ЕС не признал итоги выборов в республике.
Газета.Ru08:11
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«Санкт-Петербургская биржа» начнет торги акциями германских компаний

"Санкт-Петербургская биржа" сообщила, что запускает рынок европейских ценных бумаг и с 21 августа начнет торги акциями пяти германских компаний с суммарной рыночной капитализацией 123,98 млрд евро.
Интерфакс07:27

Минобороны перечислило относящуюся к служебной тайне информацию

К служебной тайне в оборонной области относятся данные, распространение которых может повлиять обороноспособности государства — они появляются при деятельности федеральных и местных органов власти и самоуправления, организаций и граждан в данной сфере, а также во время организации и обеспечения обороны.
Lenta.ru08:30
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Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года

Первый серийный российский электромобиль Zetta станет одним из самых доступных в мире с запасом хода до 180 км. Специалисты испанской газеты La Vanguardia назвали модель «удобной, красивой и доступной» во многом благодаря цене в 550 тыс. рублей.
SpeedMe04:19
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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