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Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

Ущерб от протестов в Белоруссии уже составил не менее $500 млн, заявил помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.В источнике
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РБК

Помощник Лукашенко оценил общий ущерб от протестов в миллиарды долларов

РБК07:21
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал сумму ущерба от протестов

РИА Новости07:32
Lenta.ru

Белорусские власти сочли масштаб протестов переоцененным

Lenta.ru07:26
Комсомольская правда

В Белоруссии оценили ущерб от массовых демонстраций

Комсомольская правда07:35
ТАСС

В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста

ТАСС07:14
Газета.Ru

В Белоруссии оценили ущерб от протестов в стране в $500 млн

Газета.Ru07:11
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

RT на русском07:06

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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В кабмине поддержали ряд инфраструктурных проектов в Хабаровском крае

Мишустин обсудил с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым реализацию в регионе инфраструктурных проектов, социальную защиту населения и другие вопросы.
Парламентская газетавчера в 03:53
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Российский космонавт с МКС заснял НЛО

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием (авророй) заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов (НЛО).
Lenta.ru07:50
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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США потеряли сразу два беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Сирией

Столкновение беспилотников в небе над Идлибом Инцидент с беспилотными летательными аппаратами произошел после того, как в западной части провинции Идлиб были нанесены удары с применением ракеты AGM-114R9X.
Военное обозрение04:28
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