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Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

Ущерб от протестов в Белоруссии уже составил не менее $500 млн, заявил помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.В источнике
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Комсомольская правда

В Белоруссии оценили ущерб от массовых демонстраций

Комсомольская правда07:35
ТАСС

В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста

ТАСС07:14
Lenta.ru

Белорусские власти сочли масштаб протестов переоцененным

Lenta.ru07:26
РБК

Помощник Лукашенко оценил общий ущерб от протестов в миллиарды долларов

РБК07:21
РИА Новости

Помощник Лукашенко назвал сумму ущерба от протестов

РИА Новости07:32
Газета.Ru

В Белоруссии оценили ущерб от протестов в стране в $500 млн

Газета.Ru07:11
RT на русском

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

RT на русском07:06

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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