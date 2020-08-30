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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок вышел к участникам акции протеста, собравшимся около Дворца независимости. Он сказал, что переговоров с оппозицией не будет, они возможны с членами инициативных групп.В источнике
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Коммерсантъ

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Коммерсантъ12:00
РБК

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РБК11:51
ТАСС

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

ТАСС11:37
Lenta.ru

Помощник Лукашенко объяснил жесткие действия ОМОНа в первые дни протестов

Lenta.ru12:17
Известия

Помощник Лукашенко объяснил жесткий разгон первых протестов в Минске

Известия11:45
РИА Новости

Стало известно, где находится Лукашенко

РИА Новости11:55
RT на русском

Помощник Лукашенко выступил против переговоров с оппозицией

RT на русском11:45

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Новые автомобили28 августа в 12:53
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Алена Косторная не получила разрешения на переход в академию Плющенко

Отказ на запрос о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко получила российская фигуристка Алена Косторная, сообщил 30 августа президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, передает издание «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Весна11:26

В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:28
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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