Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией
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Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок вышел к участникам акции протеста, собравшимся около Дворца независимости. Он сказал, что переговоров с оппозицией не будет, они возможны с членами инициативных групп.В источнике
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