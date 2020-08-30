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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок вышел к участникам акции протеста, собравшимся около Дворца независимости. Он сказал, что переговоров с оппозицией не будет, они возможны с членами инициативных групп.В источнике
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Коммерсантъ

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Коммерсантъ12:00
RT на русском

Помощник Лукашенко выступил против переговоров с оппозицией

RT на русском11:45
РБК

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РБК11:51
Lenta.ru

Помощник Лукашенко объяснил жесткие действия ОМОНа в первые дни протестов

Lenta.ru12:17
РИА Новости

Помощник Лукашенко отверг возможность диалога с оппозицией

РИА Новости14:00
Известия

Помощник Лукашенко объяснил жесткий разгон первых протестов в Минске

Известия11:45
ТАСС

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

ТАСС11:37

Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
ИА "Реалист"09:18

Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31
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Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новости10:40
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Полные характеристики флагмана iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети

Несмотря на более низкое разрешение основного датчика в сравнении iPhone 12 Pro, Мах-версия порадует приличным набором объективов, начиная от широкоугольного и сверхширокоугольного, заканчивая телевиком.
Актуальные Новости05:59
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