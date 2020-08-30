Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок вышел к участникам акции протеста, собравшимся около Дворца независимости. Он сказал, что переговоров с оппозицией не будет, они возможны с членами инициативных групп.