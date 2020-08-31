Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Беларуси по общим вопросам Николай Латышенок отверг возможность переговоров властей с оппозицией. Об этом он заявил в воскресенье, когда вышел к протестующим, собравшимся у Дворца независимости в Минске.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Белоруссии не видят возможности переговоров с оппозицией

Газета.Ru01:32
Известия

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Известия18:22
ТАСС

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

ТАССвчера в 11:37
Коммерсантъ

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Коммерсантъвчера в 12:00
RT на русском

Помощник Лукашенко выступил против переговоров с оппозицией

RT на русскомвчера в 11:45
РИА Новости

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РИА Новости18:41
РБК

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РБКвчера в 11:51
КП - Беларусь

Впервые к протестующим вышел помощник Лукашенко: Вас не большинство

КП - Беларусь01:20

Президент ФРГ рассказал об «ударе демонстрантов по нашей демократии»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA, глава ФРГ заявил о том, что состоявшийся протестный марш, закончившийся на ступенях Рейхстага, является "ударом в сердце нашей демократии".
Российская газетавчера в 07:02
110

СМИ сообщили о возможной атаке баз США в Афганистане со стороны талибов

Бойцы радикального движения "Талибан", предположительно, обстреляли военные базы США, пуски снарядов могут означать явное нарушение условий соглашения между американской стороной и талибами, сообщает газета New York Times со ссылкой на военные источники.
РИА Новости01:23

Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез

Эксперты оценили колбасу по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислот), а также различных красителей и антибиотиков.
Российская газета01:00
2

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
241