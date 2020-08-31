Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Беларуси по общим вопросам Николай Латышенок отверг возможность переговоров властей с оппозицией. Об этом он заявил в воскресенье, когда вышел к протестующим, собравшимся у Дворца независимости в Минске.