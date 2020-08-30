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Известия

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что власти республики не будут вести переговоры с оппозицией. Об этом он сказал протестующим около резиденции главы государства в Минске в воскресенье, передает РБК.В источнике
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RT на русском

Помощник Лукашенко выступил против переговоров с оппозицией

RT на русскомвчера в 11:45
РИА Новости

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РИА Новости18:41
Коммерсантъ

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Коммерсантъвчера в 12:00
Известия

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Известия18:22
ТАСС

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

ТАССвчера в 11:37
Фонтанка.Ру

«Саша, выходи, будем поздравлять». Белорусы пришли к резиденции именинника Лукашенко, силовики задерживают протестующих

Фонтанка.Рувчера в 10:11
РБК

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РБКвчера в 11:51

«Лион» победил в финале женской Лиги чемпионов пятый раз подряд

В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:1. В составе французской команды по мячу забили Ле Соммер на 25-й минуте, Кумагаи на 44-й минуте и Гуннарсдоттир на 88-й минуте.
Нева Спортвчера в 16:20

«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru29 августа в 03:45
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости17:27
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20 земских учителей трудоустроили в сёла Забайкалья и выплатят по 2 млн рублей

Министерство образования Забайкальского края трудоустроило 20 учителей по программе «Земский учитель» и выплатит по 2 миллиона рублей за работу в сёлах, сообщила 30 августа в эфире ГТРК «Чита» исполняющая обязанности министра образования, науки и молодёжной политики региона Наталья Бянкина.
Чита.Рувчера в 07:48

Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новостивчера в 10:40
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У Сергея Фургала нашлось прокурорское алиби

Адвокаты экс-губернатора пытаются отстоять его в суде Как стало известно "Ъ", несмотря на почти двухмесячное содержание под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следствие так и не смогло начать его уголовное преследование по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности — убийству бизнесмена Евгения Зори.
Коммерсантъ17:59
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Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
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AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.
Известия19:08
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