Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией
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Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что власти республики не будут вести переговоры с оппозицией. Об этом он сказал протестующим около резиденции главы государства в Минске в воскресенье, передает РБК.В источнике
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