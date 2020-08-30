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Известия
Известия

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что власти республики не будут вести переговоры с оппозицией. Об этом он сказал протестующим около резиденции главы государства в Минске в воскресенье, передает РБК.В источнике
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Известия

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Известия18:22
РИА Новости

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РИА Новости18:41
РБК

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РБКвчера в 11:51
RT на русском

Как прошёл митинг оппозиции в Минске

RT на русскомвчера в 14:57
Коммерсантъ

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Коммерсантъвчера в 12:00
ТАСС

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

ТАССвчера в 11:37
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Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Газета.Ruвчера в 15:17

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известиявчера в 03:40
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AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

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Коммерсантъ19:17
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Полные характеристики флагмана iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети

Несмотря на более низкое разрешение основного датчика в сравнении iPhone 12 Pro, Мах-версия порадует приличным набором объективов, начиная от широкоугольного и сверхширокоугольного, заканчивая телевиком.
Актуальные Новостивчера в 05:59
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27 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

В регионе фиксируются завозные случаи новой коронавирусной инфекции с российских курортов, случаи инфицирования при посещении салонов красоты и косметологических салонов, в общественном транспорте.
Телепорт29 августа в 04:08
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