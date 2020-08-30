Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что власти республики не будут вести переговоры с оппозицией. Об этом он сказал протестующим около резиденции главы государства в Минске в воскресенье, передает РБК.