Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что власти республики не будут проводить переговоры с оппозицией. Если диалог и состоится, то с инициативными группами. Чиновник напомнил про новую конституцию и призвал "все решать мирным путем".