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Газета.Ru
Газета.Ru

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что власти республики не будут проводить переговоры с оппозицией. Если диалог и состоится, то с инициативными группами. Чиновник напомнил про новую конституцию и призвал "все решать мирным путем".В источнике
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Газета.Ru

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Газета.Ruвчера в 15:17
РИА Новости

Помощник Лукашенко отверг возможность диалога с оппозицией

РИА Новостивчера в 14:00
RT на русском

Помощник Лукашенко выступил против переговоров с оппозицией

RT на русскомвчера в 11:45
ТАСС

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

ТАССвчера в 11:37
Lenta.ru

Помощник Лукашенко объяснил жесткие действия ОМОНа в первые дни протестов

Lenta.ruвчера в 12:17
Коммерсантъ

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Коммерсантъвчера в 12:00
РБК

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РБКвчера в 11:51

Краба делят на квоты

Крупный российский добытчик глубоководного краба АО «РК "Восток-1"» попытается через суд получить 980 млн руб. компенсации и недополученной прибыли за изъятые у него Росрыболовством квоты на вылов этого ресурса.
Краба делят на квоты
Коммерсантъ17:59

УАЗ запатентовал новые двигатели ЗМЗ для «Русского Прадо»

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В дальнейшем эти силовые агрегаты должны получить все внедорожники УАЗ и, в том числе, УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости днявчера в 15:19
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Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
ИА "Реалист"вчера в 09:18
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Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
РИА Новостивчера в 15:24
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В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новостивчера в 08:52
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Разрыв на куски, сжигание заживо и огненный ад: Как вымрет Земля при попадании на нее частей Солнца

При попадании хромосферы на Землю, давление последней сразу же уничтожит ее, поскольку плотность планеты в миллионы раз выше, чем солнечного фрагмента.
Актуальные Новостивчера в 06:31