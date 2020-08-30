Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией
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Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что власти республики не будут проводить переговоры с оппозицией. Если диалог и состоится, то с инициативными группами. Чиновник напомнил про новую конституцию и призвал "все решать мирным путем".В источнике
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