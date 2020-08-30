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Газета.Ru
Газета.Ru

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что власти республики не будут проводить переговоры с оппозицией. Если диалог и состоится, то с инициативными группами. Чиновник напомнил про новую конституцию и призвал "все решать мирным путем".В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Газета.Ru15:17
РИА Новости

Помощник Лукашенко отверг возможность диалога с оппозицией

РИА Новости14:00
RT на русском

Помощник Лукашенко выступил против переговоров с оппозицией

RT на русском11:45
ТАСС

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

ТАСС11:37
Lenta.ru

Помощник Лукашенко объяснил жесткие действия ОМОНа в первые дни протестов

Lenta.ru12:17
Коммерсантъ

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Коммерсантъ12:00
РБК

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РБК11:51

Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин вызваны в сборную России по футболу для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
RT на русском15:29

Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
РИА Новости15:24
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Тульский участковый из ревности похитил и изнасиловал дознавателя

Источник издания Myslo утверждает, что причиной случившегося стала ревность: по его словам, 30-летняя девушка капитан, работающая дознавателем в отделе полиции «Зареченский», и 27-летний старший лейтенант — участковый из того же отдела — ранее жили вместе, но не так давно разорвали отношения (и, следуя логике логике, можно предположить, что инициатива расставания исходила от девушки).
Блокнот.ру12:52
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Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUM28 августа в 00:39
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Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новости10:40
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