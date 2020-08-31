Политика
РИА НовостиПомощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией
Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске. Отвечая на вопрос, будет ли власть вести диалог с оппозицией, чиновник ответил отрицательно.
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Политика
В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями
Минск, 30 августа 2020, 23:11 — REGNUM В Белоруссии военнослужащие в последние недели находили тайники с прутами и кольями, которые были заранее заготовлены участниками протестов.
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Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
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Хореограф-постановщик «Ледникового периода» рассказала о сложностях проекта
Одной из главных сложностей проекта «Ледниковый период» является борьба с самостоятельными идеями участников проекта, заявила многолетний постановщик телевизионного шоу Елена Масленникова, 30 августа в интервью RT.
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Как «коронакризис» повлиял на основные характеристики ищущих работу
Как «коронакризис» повлиял на основные характеристики ищущих работу Как следует из данных Минтруда, прирост числа официальных безработных в России происходил параллельно с изменением их состава.
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Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова
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Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака.
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Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции
Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах.
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Водород попал на планету Земля вместе с бомбардировавшими ее небесными телами.
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Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства
Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения.
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В Одессе националисты напали на участников ЛГБТ-фестиваля
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В Дагестане женщине в рот заползла огромная змея, передает Пятый канал. Как стало известно, инцидент случился в селе Леваши.
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На северо-западе Благовещенска отключили горячую воду
В последний день лета с восьми часов утра в одном из районов Благовещенска отключили горячую воду.
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Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»
Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.
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В понедельник суд продолжит рассматривать уголовное дела актера Михаила Ефремова.
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