Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске. Отвечая на вопрос, будет ли власть вести диалог с оппозицией, чиновник ответил отрицательно.

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