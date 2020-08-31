Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске. Отвечая на вопрос, будет ли власть вести диалог с оппозицией, чиновник ответил отрицательно.
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Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РЕН ТВ22:03

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Известия18:22

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РИА Новости18:41

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Коммерсантъ12:00

Помощник Лукашенко выступил против переговоров с оппозицией

RT на русском11:45

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

ТАСС11:37

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РБК11:51
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