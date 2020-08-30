Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией
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Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске. Отвечая на вопрос, будет ли власть вести диалог с оппозицией, чиновник ответил отрицательно.В источнике
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