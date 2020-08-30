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РИА Новости
РИА Новости

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске. Отвечая на вопрос, будет ли власть вести диалог с оппозицией, чиновник ответил отрицательно.В источнике
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RT на русском

Помощник Лукашенко выступил против переговоров с оппозицией

RT на русскомвчера в 11:45
Известия

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Известия18:22
РИА Новости

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РИА Новости18:41
Коммерсантъ

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Коммерсантъвчера в 12:00
РЕН ТВ

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РЕН ТВ22:03
ТАСС

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

ТАССвчера в 11:37
РБК

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

РБКвчера в 11:51

Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, источник подтвердил РИА Новости, что заявитель - осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков.
РИА Новости23:22
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На Сахалине спасатели ищут пропавших сборщиков ягод

Южно-Сахалинск, 31 августа 2020, 02:52 — REGNUM На Сахалине пропали три человека, которые направились от села Отрадное морем на лодке к вулкану Тятя для сбора ягод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
REGNUM19:52
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Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
ИА "Реалист"вчера в 09:18
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Музей-заповедник «Куликово поле» опубликовал программу праздника в честь покровителей лошадей

В последний день лета, 31 августа, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» приглашают отметить праздник покровителей лошадей, святых Флора и Лавра, на конный двор Куликова поля.
Московский Комсомолец Тула28 августа в 20:28